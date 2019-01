Dresden

Zwei Kilogramm Drogen in Dresdner Wohnung

25.01.2019, 15:36 Uhr | dpa

In der Wohnung eines Dresdners sind zwei Kilogramm Marihuana gefunden worden. Der 28-Jährige war im Zuge eines anderen Falls ins Visier der Ermittler geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten entdeckten am Donnerstagmorgen in dessen Räumen eine Plantage mit 18 bis zu einem halben Meter hohe Cannabispflanzen, zwei Kilogramm getrocknete Marihuanablüten und andere Pflanzenreste sowie 40 Setzlinge und Utensilien zum Anbau und Verkauf. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen beträgt nach den Angaben rund 20 000 Euro.