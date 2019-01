Dresden

Fünf Kilo Marihuana im Kofferraum

25.01.2019, 15:41 Uhr | dpa

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 13 Berlin-Dresden haben Zöllner am Mittwochabend in einem Auto fünf Kilogramm Marihuana entdeckt. Die im Kofferraum verteilte Ware mit einem Straßenverkaufswert von etwa 60 000 Euro war nach Angaben des Fahrers für einen Empfänger in Dresden bestimmt, wie das Hauptzollamt Dresden am Freitag mitteilte. Der Stoff wurde sichergestellt. Der 31-Jährige aus Berlin kam in Untersuchungshaft.