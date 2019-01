Parsberg

Autofahrer drängelt auf A3 und schlägt zu

25.01.2019, 15:46 Uhr | dpa

Erst gedrängelt, dann geschlagen: Mitten auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz hat ein 30-Jähriger einen anderen Autofahrer zum Halten gezwungen und ist dann auf ihn losgegangen. Der Mann habe am Donnerstag nahe Parsberg zunächst versucht, per Lichthupe einen 59-Jährigen zum Spurwechsel zu bringen, teilte die Autobahnpolizei am Freitag mit. Als ihm dies nicht schnell genug gegangen sei, habe der 30-Jährige den Wagen rechts überholt und anschließend ausgebremst. Dann sei der Drängler ausgestiegen, habe "in Wild-West-Manier mit Fäusten und Füßen gegen die Fahrertür" geschlagen und den 59-Jährigen danach ins Gesicht geschlagen. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Der 30-Jährige konnte zunächst fliehen, wurde aber später mit Hilfe seines Kennzeichens gefunden.