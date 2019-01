Hamburg

Kollision mit Laster: Radfahrer in Hamburg schwer verletzt

25.01.2019, 15:48 Uhr | dpa

Ein 60-jähriger Fahrradfahrer ist in Hamburg-Billbrook bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der 56-jährige Fahrer des Lastwagens am Freitagmorgen beim Abbiegen den Fahrradfahrer, wie die Polizei mitteilte. Es kam zur Kollision und der Radfahrer stürzte auf die Straße. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.