Dresden

Dresdner Polizei sucht Tankstellenräuberin

25.01.2019, 17:56 Uhr | dpa

Im Zusammenhang mit drei Überfällen auf Tankstellen im Dresdner Stadtgebiet sucht die Polizei nach einer Unbekannten. Die Vorgehensweise und die Beschreibung der Täterin decken sich nach Angaben der Polizei vom Freitag. Zuletzt hatte diese in der vergangenen Nacht maskiert die Angestellte einer Tankstelle mit einer Pistole bedroht und Bargeld erpresst. Dort war die Frau bereits am Sonntag zuvor gewesen, zwei Tage später dann an einer weiteren Tankstelle. Die Gesuchte wurde als etwa 1,70 Meter groß, schlank bis hager und dunkel gekleidet beschrieben.