Ottweiler

Frau erstochen: Obduktion bestätigt Angaben des Sohnes

25.01.2019, 18:01 Uhr | dpa

Nach dem mutmaßlichen Familiendrama im saarländischen Ottweiler (Kreis Neunkirchen) hat die Obduktion einer 74-jährigen Frau die Angaben des als Täter verdächtigten Sohnes bestätigt. Die Polizei habe keinen Zweifel an dessen Darstellung, sagte am Freitag ein Polizeisprecher.

Der 53-Jährige hatte am Donnerstag die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er die Frau in ihrer Wohnung getötet habe. Die Untersuchung der Leiche habe gezeigt, dass die Frau mit einem Messer erstochen worden sei, sagte der Polizeisprecher weiter. In der Wohnung sei zudem die mutmaßliche Tatwaffe gefunden worden, ein Küchenmesser. Zuvor hatte die "Saarbrücker Zeitung" darüber berichtet.

Der laut Polizei psychisch kranke Täter ließ sich am Donnerstag widerstandslos festnehmen und wurde dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Dieser verfügte, dass der Mann in einer Klinik untergebracht wird.

Bislang habe er sich noch nicht weiter zu dem Fall geäußert, sagte der Polizeisprecher am Freitag. Bei dem Beschuldigten handelt es sich den Angaben zufolge um einen im Saarland geborenen Deutschen.