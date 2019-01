Freilassing

Motorsportteam trauert um ehemaligen Teamchef Charly Lamm

25.01.2019, 18:52 Uhr | dpa

Motorsport-Teamchef Charly Lamm ist im Alter von 63 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben. Das teilte das im bayerischen Freilassing beheimatete Team Schnitzer Motorsport am Freitag mit. Unter Lamms Leitung gewann das BMW Team Schnitzer 1989 und 2012 die DTM. Erfolge feierte der Rennstall auch bei den traditionsreichen Langstreckenrennen in Le Mans, Spa und auf dem Nürburgring. DTM-Chef Gerhard Berger sagte: "Er war nicht nur einer der besten Teammanager, mit denen ich in meiner Laufbahn als Rennfahrer und BMW Motorsport Direktor zusammengearbeitet habe. Charly war auch mein Freund. Er war ein toller Charakter."