Erfurt

Konjunkturumfrage: Lage gut, aber pessimistische Aussichten

25.01.2019, 19:30 Uhr | dpa

Internationale wirtschaftliche Krisen trüben auch die Stimmung bei Thüringer Unternehmen. Nach der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt schätzen zwar 92 Prozent der Betriebe in Mittel- und Nordthüringen ihre Situation momentan mit gut bis befriedigend ein. Allerdings rechnen 24 Prozent der rund 800 befragten Unternehmer in Zukunft mit schlechter laufenden Geschäften, wie die IHK am Freitag mitteilte.

Derzeit agierten die Unternehmen in einem sehr schwierigen internationalen Umfeld, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Gerald Grusser. "Eine weitere Zuspitzung der US-Handelskonflikte, die Hängepartie mit dem Brexit oder die Haushaltskrise in Italien könnten die Konjunktur empfindlich treffen und dürften dann auch an den Thüringer Betrieben nicht spurlos vorübergehen."

Aktuell gehe es der Industrie zwar gut, aber gerade exportorientierte Unternehmen fürchteten die Auswirkungen der außenpolitischen Unwägbarkeiten, hieß es.