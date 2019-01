Bad Driburg

Eastside verliert Viertelfinal-Hinspiel gegen Hodonin

25.01.2019, 21:31 Uhr | dpa

Den Tischtennisfrauen des TTC Berlin Eastside droht das Aus im Viertelfinale der Champions League. Der Hauptstadtclub verlor am Freitagabend das Hinspiel beim tschechischen Meister SKST Mart Hodonin überraschend mit 1:3. Damit wird das Rückspiel am 8. Februar in Berlin zu einer großen Herausforderung.

Berlins Georgina Pota gegen Hodonins Top-Akteurin Guo Ruichen und Xiaona Shan, Nummer 1 bei Eastside, gegen Iveta Vacenovska verloren jeweils mit 1:3-Sätzen. Nina Mittelham verkürzte durch ihren 3:1-Erfolg gegen Natalya Partyka zumindest auf 1:2.

Als Xiaona Shan im Spitzeneinzel die ersten beiden Sätze gegen Guo souverän gewann, schien sogar die komplette Wende möglich. Danach aber schwanden ihre Kräfte, sie verlor die folgenden drei Durchgänge.