Schallodenbach

79-Jähriger kommt mit Auto von Fahrbahn ab: drei Verletzte

25.01.2019, 22:14 Uhr | dpa

Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen in einer Kurve auf der Landstraße 382 von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Auto frontal zusammengestoßen. Der 79-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 49 Jahre alter Fahrer und sein 57 Jahre alter Beifahrer in dem zweiten Auto wurden leicht verletzt.

Warum der 79-Jährige am Freitagnachmittag zwischen Niederkirchen und Schallodenbach von der Fahrbahn abgekommen ist, war zunächst unklar. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste herausgeschnitten werden. Die Feuerwehr war mit 18 Rettungskräften im Einsatz.