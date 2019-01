Hemer

Gasaustritt: Feuerwehr findet bewusstloses Ehepaar

25.01.2019, 22:45 Uhr | dpa

Ein bewusstloses Ehepaar hat die Feuerwehr in Hemer am Freitag aus seiner Wohnung gerettet. Aus bislang ungeklärter Ursache sei dort Gas ausgetreten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Beamten waren den Angaben zufolge am frühen Abend alarmiert worden. Als die Rettungskräfte das Haus betraten, registrierten die Warngeräte eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration.