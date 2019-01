Mainz

Mainz 05 will mit Heimsieg oben anklopfen: klarer Favorit

26.01.2019, 02:25 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 kann in der Fußball-Bundesliga mit einem weiteren Sieg in die obere Tabellenhälfte springen. Beim Heimspiel gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten 1. FC Nürnberg sind die 05er heute klarer Favorit. Die Franken haben seit zwölf Bundesliga-Spielen nicht mehr gewonnen und mit 41 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga. Mainz hingegen machte zuletzt mit einem 3:2-Sieg beim VfB Stuttgart auf sich aufmerksam und hat das Polster auf die Abstiegsränge auf zehn Punkte vergrößert. Für das Heimspiel kann Trainer Sandro Schwarz am Samstag wieder mit dem zuletzt verletzten Danny Latza planen.