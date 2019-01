Schöntal

In der Höhle des Löwen? Kramp-Karrenbauer bei Südwest-CDU

26.01.2019, 03:20 Uhr | dpa

Nach der Niederlage von Friedrich Merz im Kampf um den CDU-Bundesvorsitz herrschte Katerstimmung bei vielen Konservativen in Baden-Württemberg - nun besucht Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Funktion als neue CDU-Chefin den Landesverband im Südwesten. Zum Abschluss der Beratungen hinter verschlossenen Türen bei der traditionellen Klausur in Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) stellt sie sich heute mit Landeschef Thomas Strobl und CDU-Generalsekretär Manuel Hagel vor die Presse. Mit Spannung wird erwartet, wie sie in dem traditionell eher konservativen Landesverband aufgenommen wird. "Wir wollen ihr Unterstützung inhaltlicher Art mitgeben - in Fragen der Wirtschaftspolitik, in Fragen der Sicherheitspolitik, in Fragen der Migrationspolitik", kündigte Strobl bereits am Freitag an.