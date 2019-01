Lambsheim

Räuber überfällt Apotheke in der Pfalz

26.01.2019, 09:10 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Räuber hat eine Apotheke in Lambsheim in der Pfalz überfallen. Der vermummte Täter bedrohte am Freitagabend einen Angestellten und verlangte das Geld aus der Kasse, wie die Polizei weiter mitteilte. Anschließend flüchtete der dunkel gekleidete Mann mit seiner Beute in Höhe von ein paar hundert Euro.