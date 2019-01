Erfurt

Mehr Thüringer Schüler besuchen Privatschulen

26.01.2019, 09:35 Uhr | dpa

In Thüringen gehen immer mehr Kinder und Jugendliche auf Privatschulen. In diesem Schuljahr gibt es rund 18 200 Schüler an 104 Schulen in freier Trägerschaft, wie das Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte. Vor zehn Jahren waren es noch deutlich weniger - 10 300 Schüler an 76 Privatschulen. Die steigende Zahl erklären sich Forscher durch den soziostrukturellen Wandel in Ostdeutschland. So steigt die Zahl der Akademiker in Ostdeutschland seit der Wende stetig, wie der Bildungsforscher Marcel Helbig von der Universität Erfurt sagte. Diese sind Studien zufolge eher daran interessiert, ihre Kinder auf Privatschulen zu schicken.

Wegen des Lehrermangels fürchten die Privatschulen allerdings, bei der Suche nach Lehrkräften ins Hintertreffen zu geraten. Der Konkurrenzkampf zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen um Lehrer werde immer stärker, sagte Manja Bürger, Geschäftsführerin des Landesverbands deutscher Privatschulverbände in Sachsen-Thüringen (VDP).