Hamburg

CDU will bessere Überwachungsmöglichkeiten für VS

26.01.2019, 09:42 Uhr | dpa

Mit Blick auf die bevorstehende Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G fordert die Hamburger CDU mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz. Aufgrund der Verschlüsselungsmöglichkeiten im neuen Netz müsse dem Verfassungsschutz der Einsatz der sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung ermöglicht werden, "um an die Kommunikation von Terrorverdächtigen und Extremisten zu kommen", heißt es in einem Antrag der CDU-Fraktion für die Bürgerschaft. Darin wird der Senat aufgefordert, das Hamburgische Verfassungsschutzgesetz zu novellieren. Mit Blick auf Kinder in Salafisten-Familien müsse es dem Verfassungsschutz zudem möglich sein, Daten von unter 14-Jährigen zu speichern, wenn es Anhaltspunkte dafür gebe, "dass das Kindeswohl durch die Eltern gefährdet wird", fordert die CDU.