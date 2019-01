Ludwigshafen am Rhein

Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen rund um Ludwigshafen

26.01.2019, 11:01 Uhr | dpa

Auf den Autobahnen rund um Ludwigshafen ist es auf beschneiten Straßen in der Nacht zum Samstag zu mehreren wetterbedingten Verkehrsunfällen gekommen. Dabei wurden drei Menschen schwer und eine Person leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auf den Autobahnen 61, 65 und 650 hatten mehrere Autofahrer die Kontrolle über ihre Wagen verloren. Acht Mal krachte es insgesamt, laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 100 000 Euro. Auf der Autobahn 650 fuhr ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Transporter in einen vorausgegangenen Verkehrsunfall hinein. Er habe keinen Führerschein vorweisen können und einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille gehabt, teilte die Polizei mit.