Ulm

Streit um Schuhe eskaliert

26.01.2019, 11:08 Uhr | dpa

Wegen eines Streits um ein Paar Schuhe ist ein 28-Jähriger in Ulm auf einen 23-Jährigen losgegangen. Die Schuhe seien vertauscht worden, der Streit darum sei eskaliert, teilte die Polizei am Samstag mit. Gegen das Eingreifen dreier Polizeibeamter am Freitagabend habe sich der 28-Jährige gewehrt und diese dabei leicht verletzt, hieß es. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam.