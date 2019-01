Heidelberg

Sanitäter nach Rettungseinsatz beklaut

26.01.2019, 12:31 Uhr | dpa

Nach einem Rettungseinsatz sind zwei Sanitäter in Heidelberg bestohlen worden. Während die beiden Männer hinten am Wagen eine Trage reinigten, klaute ein Unbekannter aus dem Fahrerraum ein Einsatzhandy und einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Ein zweiter Mann stand am Freitag aller Wahrscheinlichkeit nach Schmiere. Die gestohlenen Gegenstände waren mehr als 1000 Euro wert.