Bochum

Familie mit Baby rettet sich vor Brand auf Balkon

26.01.2019, 12:57 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand am Samstagmorgen in Bochum hat die Feuerwehr fünf Menschen gerettet, darunter eine Kleinfamilie mit Baby. Den dreien war den Angaben zufolge der Fluchtweg durch das verqualmte Treppenhaus abgeschnitten. Sie hätten vorbildlich ihre Türen abgedichtet und sich auf den Balkon geflüchtet, hieß es. Feuerwehrleute bargen die Familie und weitere Nachbarn. Zwei Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit. Notärzte untersuchten die Menschen, zwei von ihnen kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.

In einem Zimmer der Brandwohnung waren den Angaben zufolge Möbel in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde gelöscht. Wodurch der Brand entstand, war noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.