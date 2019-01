Offenbach am Main

Auf vielen Straßen wird es glatt: Temperaturen sinken

26.01.2019, 13:16 Uhr | dpa

Vorsicht ist auf den Straßen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen geboten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, wird es nachts vor allem im Bergland glatt. Dazu fällt gebietsweise Schnee oder Schneeregen. Nach den etwas milderen Temperaturen soll es laut Vorhersage Anfang der kommenden Woche wieder kälter werden.

Ungemütlich wird der Sonntag mit vielen Wolken und teils andauerndem Regen, der oberhalb von 600 Metern als Schnee fällt. Dazu klettert das Thermometer laut DWD auf 4 bis 7 Grad. Nachts schneit es auch in tieferen Lagen. Der DWD warnt besonders im Bergland vor Glätte. Die Tiefstwerte sinken auf minus 3 bis plus 1 Grad. Der Montag beginnt ebenfalls wolkenverhangenen, es fällt immer wieder Regen, im Bergland Schnee. Die Höchsttemperaturen gehen auf 1 bis 6 Grad zurück. Und auch in der Nacht zu Dienstag wird es bei minus 3 bis plus 1 Grad örtlich glatt.