Gera

750 Bewerbungen für Kinderjury bei Festival "Goldener Spatz"

26.01.2019, 13:24 Uhr | dpa

Für den 40. Jahrgang des Kinder-Medienfestivals "Goldener Spatz" in Thüringen läuft die Auswahl der Mitglieder für die Kinder-Jury. Seit Samstag werden in Gera die eingereichten rund 750 Bewerbungen für die Jury beim Festival vom 2. bis 8. Juni in Gera und Erfurt gesichtet. In diesem Jahr seien 100 Bewerbungen mehr als im vergangenen Jahr eingegangen, teilte Festivalchefin Nicola Jones mit. Um die bis zu 27 Jury-Plätze konnten sich Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 13 Jahren aus Deutschland, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, dem Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Südtirol, der Schweiz und aus Luxemburg bewerben.

Die Kinderjury beurteilt eingereichte Filme, Fernsehbeiträge und Online-Angebote und entscheidet über die Hauptpreise, die "Goldenen Spatzen". Die meisten Bewerbungen kamen wie schon in den Vorjahren aus Nordrhein-Westfalen (127), gefolgt von Thüringen (92), Bayern (75) und Baden-Württemberg (61).

Der "Goldene Spatz" wurde 1979 in der DDR als Kinderfilmfestival etabliert. Inzwischen hat er sich zu einem Medienfestival entwickelt, bei dem auch Online-Beiträge eingereicht werden können. Die Wiege des Festivals steht in Gera, als zusätzlicher Austragungsort kam 2003 Erfurt hinzu.