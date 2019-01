Wilkau-Haßlau

Sattelzug stürzt um: Staus und hoher Sachschaden

26.01.2019, 15:30 Uhr | dpa

Ein voll beladener Sattelzug ist am Samstag auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Zwickau West und Zwickau Ost umgestürzt und hat für einen stundenlangen Stau gesorgt. Nach Angaben der Polizei in Zwickau hatte der Laster Saatgut transportiert. Bevor er geborgen werden konnte, musste er entladen werden. Die A2 in Richtung Leipzig war für etwa fünf Stunden gesperrt. Der 38 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 140 000 Euro. Derzeit werde untersucht, warum der Sattelzug umstürzte.