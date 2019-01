Mülheim an der Ruhr

Alster Hamburg und Düsseldorfer HC im Damen-Finale

26.01.2019, 15:34 Uhr | dpa

Titelverteidiger Club an der Alster Hamburg und der Düsseldorfer HC bestreiten am Sonntag (11.30 Uhr) das Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft der Damen. Die Hanseatinnen setzten sich am Samstag zum Auftakt der 58. Endrunde in Mülheim/Ruhr im Penalty-Schießen dank der Tore von Anne Schröder und Hanna Valentin 2:0 gegen den gegen den TSV Mannheim durch. Nach regulärer Spielzeit stand es 3:3 (1:2). In der zweiten Vorschlussrundenpartie behielt der DHC klar 5:1 (1:0) die Oberhand über den Mannheimer HC.

Bei den Herren fordert am Samstag zuerst Alster Hamburg den Münchner SC heraus. Anschließend kämpft dann der Vorjahressieger Uhlenhorster HC Hamburg gegen den TSV Mannheim um die erneute Final-Teilnahme. Das Endspiel der Herren findet am Sonntag (14.30 Uhr) statt.