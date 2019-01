Hamburg

Alle verfügbaren St. Pauli-Profis sind beim Teamtraining

26.01.2019, 17:06 Uhr | dpa

Der FC St. Pauli kann für den Neustart in der 2. Fußball-Bundesliga mit allen derzeit verfügbaren Akteuren planen. Mit Ausnahme von Philipp Ziereis und Henk Veerman (beide Kreuzbandriss) sowie den Nachwuchskickern Luis Coordes und Finn Ole Becker nahmen alle Spieler am letzten öffentlichen Training vor dem Gastspiel am Dienstag (20.30 Uhr) bei Darmstadt 98 teil, wie der Kiezclub am Samstag mitteilte. Am Freitag waren die zuletzt angeschlagenen Abwehrspieler Christopher Avevor und Luca Zander auf den Platz zurückgekehrt und hatten Teile des Mannschaftstrainings absolviert.