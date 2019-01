Lorscheid

Mann stirbt bei Feuer in Einfamilienhaus

26.01.2019, 17:11 Uhr | dpa

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Lorscheid (Landkreis Trier-Saarburg) ist am Samstag ein Mann gestorben. Das Feuer brach aus bisher nicht bekannter Ursache am Nachmittag aus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die männliche Person sei im Gebäude aufgefunden worden.

Aufgrund von starker Rauchentwicklung gestalteten sich die Löscharbeiten nach Angaben des Sprechers schwierig. Die Polizei ging davon aus, dass es keine weiteren Verletzten gab. Die übrigen Bewohner des Hauses seien außerhalb angetroffen worden, sagte der Sprecher. Nähere Angaben zu dem Verstorbenen oder Hintergründen des Brandes konnte er zunächst nicht machen.