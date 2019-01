Völklingen

59-Jähriger fährt mit Auto in parkenden Lastwagen und stirbt

26.01.2019, 17:11 Uhr | dpa

Ein 59 Jahre alter Mann ist bei einem Auffahrunfall in Völklingen am Samstagmorgen ums Leben gekommen. Der Mann prallte mit seinem Wagen auf einen am Straßenrand parkenden Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass der Autofahrer den Lkw nicht gesehen hatte. Der 59-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lastwagens, der für Umzüge genutzt wird, war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Wagen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Unfallstelle war zeitweise voll gesperrt.