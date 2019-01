Bremen

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt ohne Rashica

26.01.2019, 18:06 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen tritt im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag ohne Milot Rashica an. Der Torschütze beim Rückenrunden-Auftakt der Hanseaten bei Hannover 96 (1:0) muss mit Rückenproblemen pausieren. Für den Offensivspieler steht Johannes Eggestein in der Startformation.