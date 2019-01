Dresden

Sachsen gedenkt Opfer des Nationalsozialismus

26.01.2019, 18:10 Uhr | dpa

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird am heutigen Sonntag in Sachsen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Vielerorts werden an Mahnmalen und Gedenkstätten Kränze niedergelegt oder Namen ermordeter Juden und anderer Verfolgter des Nazi-Regimes verlesen. Zur zentralen Gedenkfeier kommen Parlament und Staatsregierung im Dresdner Landtag zusammen.

Zu Beginn werden Landtagspräsident Matthias Rößler und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu den rund 300 erwarteten Gästen sprechen. Die Gedenkrede hält in diesem Jahr der Freiburger Historiker Ulrich Herbert. Auch in Leipzig, Plauen, Görlitz und Chemnitz finden Holocaust-Gedenken statt.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, "jeder Form des Rassismus und Antisemitismus" entschieden entgegenzutreten. Sie forderte engagierten Einsatz für die humane Werteordnung und Demokratie.

Der 27. Januar ist seit 1996 ein gesetzlicher Gedenktag in Deutschland. 2005 hatten ihn die Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt.