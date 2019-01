Illertissen

Zwei Verletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses

26.01.2019, 18:35 Uhr | dpa

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Schwaben sind zwei Personen verletzt worden. Der Brand brach am Freitagmittag in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) im Dachstuhl aus. Zwei Bewohner des Hauses wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, es handelte sich dabei um eine 61 Jahre alte Frau und einen 40-jährigen Mann. Das teilte die Polizei mit. Demnach wohnten zwölf Personen in dem Haus. Der Brand verursachte ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von etwa 150 000 Euro.