Berlin

ALBA Berlin verliert überraschend in Göttingen

26.01.2019, 19:57 Uhr | dpa

ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag einstecken müssen. Nach einer schwachen Vorstellung verloren die Berliner überraschend bei der BG Göttingen mit 85:91 (44:50). Nach der vierten Liganiederlage bleibt ALBA weiter Tabellenvierter. Beste Berliner Werfer waren Rokas Giedraitis mit 21 und Martin Hermannsson mit 19 Punkten.

Wie schon am Dienstag im Eurocup gegen Vilnius startete ALBA unkonzentriert in die Partie und lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Gleich mehrmals ließen sich Berliner Spieler dabei den Ball stehlen.

Und auch defensiv bekamen die Berliner keinen Zugriff, waren fast immer einen Schritt zu spät. Besonders körperlich waren die Berliner unterlegen. Und Göttingen spielte sich phasenweise in einen Rausch. Vor allem Michael Stockton konnte fast nach Belieben agieren. Mitte des zweiten Viertels lag ALBA mit 15 Punkten zurück (26:41). Erst kurz vor der Pause kämpften sich die Gäste wieder etwas heran.

In der zweiten Halbzeit bekamen die 3447 Zuschauer dann eine deutlich ausgeglichenere Partie zu sehen. Gleich nach der Pause kämpfte sich ALBA wieder heran, konnte nach 27 Minuten zum 61:61 ausgleichen.

Doch Göttingen ging anschließend wieder in Führung, auch weil sich ALBA wieder mehr Fehler erlaubte und zu viele Würfe verfehlte. Die Berliner wirkten müde, blieben zwar dran, kamen in der Schlussphase aber nicht mehr näher als auf drei Zähler heran.