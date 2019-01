Bad Lobenstein

Autofahrer verletzt Schwangere schwer und begeht flieht

26.01.2019, 21:02 Uhr | dpa

Eine schwangere Frau ist am Samstag Opfer eines Unfallfahrers in Thüringen geworden. Der Autofahrer war nach Polizeiangaben bei Rotlicht über eine Kreuzung in Bad Lobenstein gefahren und hatte frontal zwei Frauen erfasst, die über die Straße gehen wollten. Er kümmerte sich nicht um die beiden Schwerverletzten und flüchtete mit seinem schwarzen Golf vom Unfallort. "Eine der Verletzten ist schwanger und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Jena transportiert werden", teilte die Landespolizeidirektion Thüringen am Samstag weiter mit.