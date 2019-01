Fürth

Aycicek verlässt Greuther Fürth Richtung Türkei

26.01.2019, 21:25 Uhr | dpa

Mittelfeldspieler Levent Aycicek verlässt den Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und wechselt in die Türkei zu Adana Demirspor. Das teilten die Franken am Samstag mit. Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2017 vom SV Werder Bremen nach Fürth und bestritt 21 Partien für die Fürther in der 2. Liga.

"Wir danken Levent für seinen Einsatz beim Kleeblatt. Die Arbeit mit ihm war immer sehr angenehm und es ist für ihn der richtige Schritt, jetzt bei einem neuen Club eine neue Chance zu suchen", sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi.