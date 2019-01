Wernigerode

Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

27.01.2019, 01:12 Uhr | dpa

Mit zahlreichen Veranstaltungen gedenken Menschen in Sachsen-Anhalt an diesem Sonntag der Opfer des Nationalsozialismus. In Wernigerode will die Präsidentin des Landtages, Gabriele Brakebusch, in der Mahn- und Gedenkstätte Veckenstädter Weg zusammen mit Landrat Martin Skiebe bei einer Kranzniederlegung Gedenkworte sprechen.

Landtag und Landesregierung kommen dann zu einer gemeinsamen Gedenkstunde im Rathaus von Wernigerode zusammen. Gedenkveranstaltungen gibt es unter anderem auch in Halle, Halberstadt und Stendal. Brakebusch rief dazu auf, jeder Gefahr der Wiederholung entgegenzuwirken. "Erinnern, mahnen und gedenken an die Opfer des Holocaust gehören untrennbar zur Kultur unseres Landes", betonte sie in einer vorab verbreiteten Mitteilung.