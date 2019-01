Kiel

Im Kieler Landtag Gesetz für mehr Frauen ohne Mehrheit

27.01.2019, 09:29 Uhr | dpa

Ralf Stegner, SPD-Fraktions- und Parteivorsitzender in Schleswig-Holstein, steht an einem Logo der Partei. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Ein gesetzlich festgelegter Frauenanteil von 50 Prozent auf den Landeslisten der Parteien zur Landtagswahl hätte im schleswig-holsteinischen Parlament keine politische Mehrheit. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach lehnen CDU und FDP eine solche feste Quote aus verfassungsrechtlichen Gründen ab. Deren Regierungspartner Grüne wäre zwar dafür, könnte aber aus Koalitionsräson nicht entsprechend abstimmen. In Brandenburg haben gerade die Regierungsparteien SPD und Linke ein sogenanntes Paritätsgesetz auf den Weg gebracht und in Schleswig-Holstein kündigte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner kürzlich einen entsprechenden verfassungskonform Entwurf an.