Bremen

Mann sticht Frau mit Stift ins Auge

27.01.2019, 11:14 Uhr | dpa

Ein 35-Jähriger hat einer Frau in Bremen mit einem Stift in ein Auge gestochen und die 33-Jährige dadurch schwer verletzt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in einem Bus, in den die beiden gemeinsam einstiegen. Schon da hätten sie sich heftig gestritten, berichtete ein Businsasse der Polizei. Im weiteren Verlauf der Fahrt nahm der Mann die 33-Jährige demnach in den Schwitzkasten und stach zu. Ein 28-Jähriger ging dazwischen und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Frau wurde mit einer schweren Augenverletzung in ein Krankenhaus gebracht.