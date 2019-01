Berlin

Thüringer Bratwürste gefragt bei Besuchern der Grünen Woche

27.01.2019, 11:42 Uhr | dpa

Bratwürste aus Thüringen waren erneut der Renner bei der Präsentation des Landes bei der diesjährigen Grünen Woche in Berlin. Mehr als 30 000 Exemplare wurden seit Beginn der Agrar- und Ernährungsschau von den Besuchern verzehrt, wie das Agrarministerium am Sonntag mitteilte. Thüringen ist auf der Grünen Woche mit 45 Ausstellern vertreten. Auch andere kulinarische Spezialitäten aus dem Freistaat kamen dem Ministerium zufolge gut an. So seien etwa 3000 Thüringer Klöße und mehr als 10 000 Liter Getränke an die Besucher verkauft worden. Die Grüne Woche geht am Sonntagabend nach zehn Messetagen zu Ende.

Agrarministerin Birgit Keller (Linke) sprach von einer überaus guten Bilanz der Thüringer Aussteller. Etwa 1200 Mitwirkende waren während dieser Zeit am Gemeinschaftsstand des Landes beteiligt. Sie warben auch für Landurlaub und andere touristische Angebote in Thüringen. Dafür seien etwa 15 000 Broschüren verteilt worden. Das Land hatte den Messeauftritt mit rund 940 000 Euro finanziert. Die Ernährungsbranche ist einer der umsatzstärksten Wirtschaftszweige Thüringens.