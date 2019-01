Berlin

Polizei: Drei leichtverletzte Beamte bei Demo

27.01.2019, 12:36 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Berlin-Schöneberg bei einer Kundgebung unter anderem Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Bei Musik demonstrierten mehr als 60 Teilnehmer am Samstag unter dem Motto "Krach und Tanz für den Erhalt linker Freiräume". Drei Beamte seien bei dem Einsatz während und nach der Demonstration leicht verletzt worden, hätten ihren Dienst aber nicht abbrechen müssen, teilte die Polizei mit. Neun Strafanzeigen wurden demnach aufgenommen. An den Fenstern eines Gebäudes hätten sich vermummte Menschen gezeigt, hieß es. Ein 18-Jähriger und ein 32-Jähriger wurden vorläufig festgenommen.