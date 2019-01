Braunschweig

In Braunschweig rollen die ersten Karnevalswagen

27.01.2019, 12:45 Uhr | dpa

In Braunschweig hat es am Sonntag einen ungewöhnlichen Vorgeschmack auf den großen Karnevalsumzug in fünf Wochen gegeben. Rund 25 Motivwagen wurden in eine neue Lagerhalle gebracht, in der sie nun dauerhaft unterkommen. Die Wagen standen bisher in einer angemieteten Halle, am frühen Sonntagmorgen wurden sie auf einer rund sechs Kilometer langen Fahrt in das neue Domizil gebracht. Der Bau der neuen Halle habe rund 310 000 Euro gekostet, berichtete Zugmarschall Gerhard Baller.

Der Braunschweiger Karnevalsumzug mit Namen "Schoduvel" gilt als der größte in Norddeutschland. Jahr für Jahr nehmen tausende Karnevalisten teil, rund 200 000 Besucher verfolgen das Geschehen am Straßenrand. Termin für den diesjährigen Umzug ist der 3. März. 2015 war der "Schoduvel" wegen einer Terrorwarnung kurzfristig abgesagt worden.