Falkensee

Weggelaufener Junge wird am Falkenseer Bahnhof aufgegriffen

27.01.2019, 12:53 Uhr | dpa

Ein von zu Hause ausgerissener Junge ist bei Minustemperaturen am Bahnhof Falkensee (Havelland) aufgegriffen worden. Der Elfjährige saß am Freitag dort auf einer Bank, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Mann sprach ihn an und alarmierte die Beamten. Der Junge war demnach von zu Hause weggelaufen, weil seine Eltern ihm die Handy-Benutzung verboten hatten. Die Polizisten übergaben ihn seiner Familie.