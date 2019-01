Bad Lobenstein

Schwangere Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

27.01.2019, 13:26 Uhr | dpa

Beim Überqueren einer Fahrbahn sind zwei Fußgängerinnen, darunter eine Schwangere, in Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) von einem Auto erfasst worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag wurde die Schwangere per Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik gebracht und befindet sich in stationärer Behandlung. Die zweite Frau wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe für keine der Frauen und auch nicht für das ungeborene Kind.

Bei dem Unfall am Samstag war das Auto trotz roter Ampel an einer Kreuzung weitergefahren. Die Polizei ermittelt gegen die 41 Jahre alte Halterin des Autos. Sie soll am Samstag von der Unfallstelle geflüchtet sein und sich nicht um die verletzten Frauen gekümmert haben. Die Polizei stellte das Auto sicher.