Duisburg

MSV Duisburg nach der Winterpause ohne Taschtschi und Baffoe

27.01.2019, 15:56 Uhr | dpa

Der MSV Duisburg muss zum Start in den nächsten Saisonabschnitt in der 2. Fußball-Bundesliga auf Angreifer Borys Taschtschi verzichten. Der 25-Jährige hat sich eine Sehnenreizung im Oberschenkel zugezogen und wird dem MSV voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Das teilte der Club am Sonntag nach einer medizinischen Untersuchung mit.

Die Duisburger bestreiten ihr erstes Spiel nach der Winterpause am Dienstag (18.30 Uhr) beim VfL Bochum. Dann wird wohl auch Joseph Baffoe wegen einer Zerrung nicht zur Verfügung stehen. Der Verteidiger soll allerdings in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.