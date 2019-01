Nordhausen

THC kassiert Niederlage in der Champions League

27.01.2019, 16:04 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben zum Hauptrunden-Auftakt in der Champions League eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Herbert Müller unterlag am Sonntag in Nordhausen dem FTC Budapest mit 32:35 (19:19).

Der deutsche Meister erwischte den besseren Start und ging durch drei Tore Lydia Jakubisova mit 3:1 in Führung. Danach hielt der THC die Ungarinnen auch meist auf drei Tore Abstand, zwischenzeitig baute Emily Bölk mit ihrem Treffer die Führung sogar auf 10:6 aus.

Im Anschluss kamen die Gästespielerinnen aber immer besser in die Partie und glichen bis zur Pause aus. Nachdem sie in der 40. zum ersten Mal in Führung (23:22) gegangen waren, vergrößerten sie nun ihren Vorsprung und gaben diesen letztlich auch nicht mehr her. Beste Werferin beim THC war die österreichische Nationalspielerin Josefine Huber mit neun Toren.