Berlin

Lebensgefährliche Messerattacke in Berliner Club

27.01.2019, 16:18 Uhr | dpa

In einem Berliner Club ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-Jährige habe um kurz nach Mitternacht leblos mit einer Stichverletzung in der Brust im Eingangsbereich eines Clubs im Stadtteil Wedding gelegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Trotz Reanimation und Notoperation im Krankenhaus bestehe weiter Lebensgefahr. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.