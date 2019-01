Sassnitz

Einbrecher stehlen Hotel-Tresor mit rund 2000 Euro

27.01.2019, 16:49 Uhr | dpa

Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag aus einem Hotel in Sassnitz einen Tresor mit rund 2000 Euro gestohlen. Der aufgebrochene Tresor sei in einem Wald in der Nähe des Tatorts im Ortsteil Neu Mukran gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Gesamtschaden werde auf 2500 Euro geschätzt. Zur Tatzeit soll sich in der Nähe des Hotels ein verdächtiger Mann mit hellem Kapuzen-Pullover und dunkler Hose aufgehalten haben. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.