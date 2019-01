Krefeld

Eintracht Braunschweig startet erfolgreich ins Jahr 2019

27.01.2019, 17:32 Uhr | dpa

Eintracht Braunschweig ist mit einem dringend benötigten Sieg in die Rückrunde der 3. Fußball-Liga gestartet. Der Tabellenletzte gewannen am Sonntag mit 2:0 (0:0) gegen den FC Hansa Rostock. Durch den dritten Saison-Erfolg hat das Team von Trainer André Schubert mit 17 Punkten den Kontakt zu den Nicht-Abstiegsrängen hergestellt. Der SV Meppen steht fünf Zähler vor dem Zweitliga-Absteiger auf Platz 16. Rückkehrer Benjamin Kessel (51. Minute) und Neuzugang Mike Feigenspan per Kopf (88.) trafen für die Eintracht.