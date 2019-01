Bremerhaven

5:4 in Bremerhaven: Eisbären Berlin beenden Niederlagenserie

27.01.2019, 19:07 Uhr | dpa

Die Eisbären Berlin haben ihre Talfahrt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst gestoppt. Am Sonntag siegten die Hauptstädter bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 5:4 (0:1, 2:2, 3:1), nachdem sie zuvor sieben Spiele hintereinander verloren hatten. Den wichtigen Erfolg im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze verdankten die Berliner einer starken kämpferischen Leistung und Toren von Micki DuPont, Marcel Noebels, Colin Smith, Martin Buchwieser und Brendan Ranford.

Vor 4647 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven gerieten die Eisbären früh in Rückstand: Mark Zengerle traf für die Gastgeber. Die Berliner blieben lange harmlos, konnten im zweiten Drittel aber ein Vier-gegen-drei-Powerplay nutzen: DuPont erzielte den Ausgleichstreffer. Wenig später schloss Justin Feser einen Konter der Hausherren erfolgreich ab, doch Noebels antwortete mit dem zweiten Überzahltor der Eisbären. Mike Moore sorgte allerdings mit seinem Treffer dafür, dass die Bremerhavener mit einem knappen Vorsprung in die zweite Pause gingen.

Dank einer Energieleistung im Schlussabschnitt konnten die Berliner durch einen von Smith verwandelten Penalty und Tore von Buchwieser und Ranford das Spiel drehen, ehe Miha Verlic mit dem späten Anschlusstreffer der Gastgeber noch einmal für Spannung sorgte.