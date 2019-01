Hamburg

Hamburg Towers kassieren erste Heimniederlage der Saison

27.01.2019, 20:14 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der 2. Basketball-Liga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Am Sonntagabend verlor die Mannschaft von Cheftrainer Mike Taylor vor 3400 Zuschauern in der edel-optics.de Arena mit 66:72 (34:37) gegen die MLP Academics Heidelberg und kassierte zugleich nach zuvor neun Heimsiegen die erste Niederlage vor eigenem Publikum.

"Der Sieg für Heidelberg war verdient. Sie waren klar besser als wir", räumte Taylor hinterher ein. "Über unsere Vorstellung bin ich enttäuscht, wir haben so viele Fehler gemacht. Nun müssen wir unser Spiel analysieren. Wir werden Fragen stellen und Antworten finden."