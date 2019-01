Hannover

Thomas Doll startet mit erster Trainingseinheit bei Hannover

28.01.2019, 01:16 Uhr | dpa

Fußball-Trainer Thomas Doll beginnt heute seine Tätigkeit beim abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Der 52-Jährige erhielt am Sonntagabend einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, der sowohl für die 1. als auch für die 2. Liga gilt. Dem Nachfolger des am Sonntag beurlaubten André Breitenreiter bleibt allerdings nur wenig Zeit, die Mannschaft kennen zu lernen. Bereits am Freitag empfängt der Tabellenvorletzte den Champions-League-Aspiranten RB Leipzig.