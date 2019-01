Erfurt

Betrunkene Fahranfängerin verursacht Unfall: Drei Verletzte

28.01.2019, 06:05 Uhr | dpa

Eine betrunkene Fahranfängerin hat in Erfurt einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 19-Jährige am Sonntag in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto schleuderte gegen einen Ampelmast, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Insgesamt saßen vier Menschen in dem Wagen. Der Ampelmast fiel bei dem Unfall um und stürzte auf ein anderes Auto. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Bei der Fahranfängerin wurde ein Atemalkoholwert von 1,2 Promille gemessen. An dem von ihr gesteuerten Wagen - einem Elektroauto - entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro.